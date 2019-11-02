Женская сборная России по шахматам стала досрочным победителем командного чемпионата Европы, который проходит в грузинском Батуми. В заключительном туре российская команда взяла верх над представительницами Турции и оказалась недосягаемой для ближайших преследовательниц.

Женская сборная России по шахматам стала досрочным победителем командного чемпионата Европы, который проходит в грузинском Батуми. В заключительном туре российская команда взяла верх над представительницами Турции и оказалась недосягаемой для ближайших преследовательниц.Сборная России набрала 16 баллов, завоевав золотые медали турнира. Второй стала команда Грузии с 15 баллами. Тройку лучших замкнула сборная Азербайджана (14).Чемпионками Европы в составе сборной России стали Ольга Гиря, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская.