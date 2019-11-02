Российский пловец Владимир Морозов оказался вне конкуренции на дистанции 50 метров на спине на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Казани. Россиянин показал лучшее время в финальном заплыве – 24,55 секунды.

Российский пловец Владимир Морозов оказался вне конкуренции на дистанции 50 метров на спине на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Казани. Россиянин показал лучшее время в финальном заплыве – 24,55 секунды.Вторым стал американец Майкл Эндрю (24,60). Еще один представитель России Григорий Тарасевич финишировал с третьим результатом (24,85).Кроме того, россиянин Илья Дружинин завоевал золото на дистанции 1500 метров вольным, проплыв дистанцию за 15 минут 10,73 секунды​​​. Его соотечественник Ярослав Потапов стал вторым (15.24,71). В тройке лучших также оказался Ким Ву Мин из Южной Кореи (15.30,93).В соревнованиях среди женщин российская пловчиха Дарья Устинова стала первой на дистанции 200 метров вольным стилем.