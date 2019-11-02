Супруг больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сейчас дает выступления с новым ледовым шоу Руслан и Людмила. Молодому человеку приходится нелегко вдали от любимой, и россияне выражают ему свою поддержку.

Супруг больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сейчас дает выступления с новым ледовым шоу "Руслан и Людмила". Молодому человеку приходится нелегко вдали от любимой, и россияне выражают ему свою поддержку.Сейчас Петр находится на гастролях в Санкт-Петербурге. Премьера ледового шоу состоялась 31 октября, а само выступление уже дважды заканчивалось аншлагом. Впрочем, внимание публики было обращено, по большей части, на Чернышева, который несмотря на большое горе в семье продолжает радовать зрителей своим мастерством.На последнем выступлении аудитория, по всей видимости, решила выразить мужу Заворотнюк особую поддержку. Когда он выехал на поклоны, публика взорвалась овациями и восторженными криками. Многие посчитали, что благосклонные отзывы поддержат моральный дух артиста, издание "7 дней".Не обошлось и без комментариев в сети. Россияне выразили мнение, что фигурист действительно находится на грани из-за многочисленных любопытных журналистов. Многие призвали оставить супруга Анастасии Заворотнюк в покое. Кроме того, некоторые призвали в помощь Чернышеву вмешательство высших сил.1 Ноя 2019 в 1:29 PDTПусть надеется на лучшее а готовится к худшему.Ученые Настеньке больше 5 лет не дают.Мне очень жаль что все так получилось.Осталось надеяться на Божью милость" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Петра можно понять, он не публичный человек.Если на тебя все СМИ направили свои прицелы, дротики и мечут и мечут с утра до ночи свои вопросы и словеса.Это невыносимо терпеть, он вам не Папа Римский.Оставьте паренька в покое и детишек!ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!НЕ ДАЙ БОГ!", – высказались пользователи.