Супруг больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сейчас дает выступления с новым ледовым шоу Руслан и Людмила. Молодому человеку приходится нелегко вдали от любимой, и россияне выражают ему свою поддержку.
Супруг больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сейчас дает выступления с новым ледовым шоу "Руслан и Людмила". Молодому человеку приходится нелегко вдали от любимой, и россияне выражают ему свою поддержку.
Сейчас Петр находится на гастролях в Санкт-Петербурге. Премьера ледового шоу состоялась 31 октября, а само выступление уже дважды заканчивалось аншлагом. Впрочем, внимание публики было обращено, по большей части, на Чернышева, который несмотря на большое горе в семье продолжает радовать зрителей своим мастерством.
На последнем выступлении аудитория, по всей видимости, решила выразить мужу Заворотнюк особую поддержку. Когда он выехал на поклоны, публика взорвалась овациями и восторженными криками. Многие посчитали, что благосклонные отзывы поддержат моральный дух артиста, издание "7 дней".
Не обошлось и без комментариев в сети. Россияне выразили мнение, что фигурист действительно находится на грани из-за многочисленных любопытных журналистов. Многие призвали оставить супруга Анастасии Заворотнюк в покое. Кроме того, некоторые призвали в помощь Чернышеву вмешательство высших сил.
1 Ноя 2019 в 1:29 PDT
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Пусть надеется на лучшее а готовится к худшему.
Ученые Настеньке больше 5 лет не дают.
Мне очень жаль что все так получилось.
Осталось надеяться на Божью милость" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "
Петра можно понять, он не публичный человек.
Если на тебя все СМИ направили свои прицелы, дротики и мечут и мечут с утра до ночи свои вопросы и словеса.
Это невыносимо терпеть, он вам не Папа Римский.
Оставьте паренька в покое и детишек!
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!
НЕ ДАЙ БОГ!", – высказались пользователи.