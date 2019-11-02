После запрета разведения открытого огня на балконах в МЧС стали поступать обращения от граждан, связанные с нарушением правил пожарной безопасности.

Граждане также просят разъяснить порядок применения вступившей в силу нормы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.В министерстве напомнили, что изменения, вступившие в силу 1 октября, не ограничивают свободу курильщиков – курить можно и дома, и на балконе. Однако в случае возникновения пожара по причине неосторожного курения на балконе виновника привлекут к ответственности.Ранее требования пожарной безопасности не устанавливали запрет на использование открытого огня на балконах, и виновных было сложно привлечь к ответственности. Один из первых штрафов за курение на балконе был выписан в начале октября в Ставропольском крае и составил 4 тысячи рублей.