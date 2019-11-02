Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов продолжили выступление на теннисном турнире в Париже. В четвертьфинальном противостоянии с Денисом Шаповаловым из Канады и представителем Индии Роханом Бопанну российский дуэт взял верх со счетом 7:5, 6:7 (1:7), 10:8.

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов продолжили выступление на теннисном турнире в Париже. В четвертьфинальном противостоянии с Денисом Шаповаловым из Канады и представителем Индии Роханом Бопанну российский дуэт взял верх со счетом 7:5, 6:7 (1:7), 10:8.Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Соперниками Рублева и Хачанова по полуфиналу стали Иван Додиг и Хорватии и словак Филип Полашек.Напомним, что призовой фонд турнира в Париже превышает 5,2 миллиона евро.