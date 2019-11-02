Дмитрий Шепелев нашел новую любовь. Фотографии телеведущего с его новой избранницей появились в Сети.

Дмитрий Шепелев нашел новую любовь. Фотографии телеведущего с его новой избранницей появились в Сети.Несколько недель назад Дмитрий Шепелев признался поклонникам, что пытается построить отношения с новой женщиной. С тех пор СМИ не перестают гадать, кто стал новой возлюбленной телеведущего.Многие поклонники предположили, что журналист испытывает теплые чувства к дизайнеру Екатериной Тулуповой. И теперь эта информация получила официальное подтверждение.На фотографиях, опубликованных телеграм-каналом "Светские хроники", прогуливается по улицам американского города в компании дизайнера. Телеведущий держит спутницу за руку и выглядит счастливым.1 Ноя 2019 в 4:16 PDTМатериал дополняется.