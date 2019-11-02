Певица призналась, что очень боится потерять новые отношения. Анна Седокова поведала, что впервые в жизни чувствует себя по-настоящему важной для кого-то.

Певица призналась, что очень боится потерять новыеотношения. Анна Седокова поведала, что впервые в жизни чувствует себяпо-настоящему важной для кого-то.В начале сентября стало известно о романе 36-летнейвокалистки с 27-летнем латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Сначала АннаСедокова и ее избранник слухи не комментировали, однако, когда с журналистамизаговорила жена Яниса: женщина требовала немедленного развода, Анне пришлосьраскрыть правду.Сегодня, 1 ноября, в личном "Инстаграм" артистка опубликовала новыйсовместный снимок с баскетболистом. Анна Седокова рассказала, как Янис Тиммаподдержал ее во время работы."Сегодня, в пять утра, он прилетел после очень сложной игры.В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по-настоящему важно и чтозначит быть для кого-то по настоящему важным", – поделилась вокалистка.Артистка понимает, что отношения – это тяжкий труд, а идиллия,которая царит в их паре, не будет длиться вечно. Когда они узнают друг другапоближе, могут начаться конфликты."Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, бытьтерпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Датьмне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветровперемен", – подчеркнула .26 Окт 2019 в 4:21 PDTПосле знаменитость трогательно призналась избраннику влюбви. "Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец, который можнопоказывать детям, но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небесанаградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты – мой воздух,мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин", – написала вокалистка.Янис Тимма одним из первых отреагировал на пост .Спортсмен оставил много смайликов в форме сердечек.1 Ноя 2019 в 6:33 PDT