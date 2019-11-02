Даниил Андреев - автор «Русских богов», «Железной мистерии» и знаменитой и эпохальной «Розы мира».

2 ноября – день рождения одного из самых необычных писателей и мыслителей 20 века. Даниил Андреев - автор «Русских богов», «Железной мистерии» и знаменитой и эпохальной «Розы мира», написанной в застенках Владимирского централа.Андреева тюрьма не сломила - он был человеком слышащим время. К тому же, Владимирский централ - особенная тюрьма. Пока в ней находился Андреев - там сидели германский и японский военачальники, комендант Берлина, начальники разведки и контразведки, фельдмаршалы, японские дипломаты... В одной камере с писателем находился сын Кейтеля Вильгельм, который был приговорен к смертной казни Нюрнбергским судом, сын белого генерала Кутепова и знаменитый публицист историк Шульгин. Интересный факт: многие политзаключенные хотели попасть именно в эту тюрьму, чтобы попросту повысить образование..Игорь Закурдаев хранитель музея "Владимирский централ": "Парин - академик сектанских наук, Лев Раков – ученый, секретарь музея Эрмитаж, Михаил Ханжин, ...который разработал в 16 году прорыв Брусилова... Они сидели в одной камере. 30 человек, ... интересные люди, ...и вспоминая, чем развлекались... Тюремный быт - Парин читал о медицине сокамерникам, Шульгин рассказывал о государстве и монархии, Раков по истории, Даниил Андреев о стихосложении. То есть можно было получить еще некоторые университеты."Музей во Владимирском централе открылся в июле 1997 года и стал одним из первых тюремных музеев в России. Здесь собраны уникальные документы, в том числе и касающиеся Даниила Андреева: анкеты, постановления, свидетельства, что именно здесь, в этой страшной тюремной жизни, Андреев написал все свои книги... Великий русский духовидец, мыслитель, обладавший способностью видеть и слышать то, что лежит ЗА гранью физики, автор мистического сочинения «Роза мира». И сегодня с ним связано множество тайн...Игорь Закурдаев, хранитель музея " Владимирский централ": "В 90-е годы офицерам Владцентрала сказали, надо сделать молельную комнату во владимирской тюрьме. И когда сделали эту комнату, оказалось, что в этой камере находился Даниил Андреев, где он получил озарение и где впоследствии написал потом "Розу мира"."