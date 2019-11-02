Тимур Акперов, назвавший себя сыном Николая Цискаридзе, попал в больницу. О своем самочувствии молодой человек рассказал журналистам.

Тимур Акперов, назвавший себя сыном Николая Цискаридзе, попал в больницу. О своем самочувствии молодой человек рассказал журналистам.В откровенном интервью Тимур Акперов признался, что его здоровье сильно пошатнулось из-за равнодушия артиста балета. У молодого человека разболелось сердце, и врачи приняли решение доставить его в медицинское учреждение."Очень плохо мне было совсем недавно. Сердце колотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать, из-за чего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали. Я даже маме об этом не сказал", – поделился он.Предполагаемый сын также рассказал, что сейчас мать активно разыскивает его. Родственница хочет, чтобы молодой человек перестал преследовать народного артиста России, и даже приобрела ему билеты в столицу Азербайджана.20 Окт 2019 в 3:39 PDT"Я вчера узнал, что мама сделала мне загранпаспорт. Она хочет отправить меня в Баку. Скоро купит билеты. Я пока не знаю, что мне делать. Я очень устал от этой всей истории", – приводит слова Тимура Акперова .