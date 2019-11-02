В Челябинске местный Трактор принимал в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский Автомобилист. Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.

В Челябинске местный "Трактор" принимал в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский "Автомобилист". Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.Помимо него за "Автомобилист" отличились Алексей Василевский, Вячеслав Литовченко, Найджел Доус и Андрей Обидин. У проигравших голами отметились Демид Мансуров, Виталий Кравцов и Ярослав Косов.Екатеринбургская команда набрала 26 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Трактор" с 22 баллами остался на Востоке на 11-й позиции.