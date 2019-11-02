Накануне, 1 ноября, СМИ сообщили о том, что 85-летний Александр Ширвиндт перенес операцию. Народный артист РСФСР прокомментировал известие.

Накануне, 1 ноября, СМИ сообщили о том, что 85-летний Александр Ширвиндт перенес операцию. Народный артист РСФСР прокомментировал известие.Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры опроверг информацию об операции на сердце. В телефонном разговоре с журналистом артист назвал все слухи ложью."Это ерунда все. Вранье!..Я сейчас в машине еду... С улицы, с базара", – рассказал Александр Ширвиндт корреспонденту "". На дальнейшие расспросы о самочувствии режиссер отказался отвечать, сославшись на загруженный график.Ранее директор Московского театра Сатиры Мамед Агаев сообщил, что народный артист находился в больнице в рамках планового обследования. По его словам, никаких операций не было. "С Александром Анатольевичем все хорошо", – цитирует руководителя .18 Окт 2019 в 8:51 PDTСын театрального режиссера Михаил Ширвиндт подтвердил слова Мамеда Агаева. Телеведущий отметил, что его отец перенес обычную процедуру. Он добавил, что Александр Ширвиндт "чувствует себя прекрасно", передает телеканал "".