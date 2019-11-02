Двое погибших и пропавший без вести: взрыв газовоздушной смеси повредил танкер Залив Америка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства фатального ЧП.

Опубликовано видео, снятое на борту танкера "Залив Америка" в Находке, где утром в субботу, 2 ноября, прогремел взрыв.Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, предварительной версией ЧП является детонация газовоздушной смести.В результате инцидента погибли два человека. Третья жертва инцидента до сих пор не найдена.Следственные органы уже возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".