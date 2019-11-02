Двое погибших и пропавший без вести: взрыв газовоздушной смеси повредил танкер Залив Америка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства фатального ЧП.
Опубликовано видео, снятое на борту танкера "Залив Америка" в Находке, где утром в субботу, 2 ноября, прогремел взрыв.
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, предварительной версией ЧП является детонация газовоздушной смести.
В результате инцидента погибли два человека. Третья жертва инцидента до сих пор не найдена.
Следственные органы уже возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".