Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России считают, что на танкере Залив Америка в Находке взорвалась газовоздушная смесь.

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России считают, что на танкере "Залив Америка" в Находке взорвалась газовоздушная смесь.По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").Утром 2 ноября на танкере "Залив Америка" произошел хлопок. В результате инцидента два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести. Спасатели ведут его поиски, передает ТАСС.Ранее в морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что на танкере "Залив Америка" погибли три человека. Угрозы ущерба экологии в бухте Находки из-за происшествия на нефтеналивном танкере "Залив Америка" нет.