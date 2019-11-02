Полузащитник московского Спартака Лоренсо Мельгарехо получил приглашение в национальную команду Парагвая по футболу на ближайшие товарищеские матчи сборной. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил приглашение в национальную команду Парагвая по футболу на ближайшие товарищеские матчи сборной. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.Парагвайцы 14 ноября встретятся в Софии с командой Болгарии. 19 ноября им предстоит сыграть с Саудовской Аравией. Матч пройдет в Эр-Рияде.В нынешнем сезоне 29-летний Мельгарехо провел 13 игр за "Спартак", записав на свой счет один забитый мяч.