Журналистка американского канала KFOR Али Мейер решила сделать маммографию и снять свое посещение врача, чтобы привлечь внимание публики к проблемам с раком груди. Она вела прямую трансляцию в своем аккаунте в Facebook, когда узнала о своем диагнозе.

Журналистка американского канала KFOR Али Мейер решила сделатьмаммографию и снять свое посещение врача, чтобы привлечь внимание публики к проблемам с раком груди. Она вела прямую трансляцию в своем аккаунте в Facebook, когда узнала о своем диагнозе.По словам самой , она не предполагала, что у нее обнаружат какую-либо болезнь, так как никаких симптомов или предпосылок к этому не было. Генетический анализ также показал, что никаких предрасположенностей к развитию у нее рака груди нет.Многие подписчики стали задавать вопросы, почему же телеведущая не обнаружила проблему намного раньше. На что Мейер ответила, что не была у врача три года."После того, как я завела четырех детей... Я устала от врачей. А после того, как я сделала маммографию и врачу понадобились другие мои анализы, оказалось, что я не была у врачей три года. И за это мне стыдно. Так что, проверяйте грудь!", – написала Али Мейер на вопрос одной из своих читательниц.Большая часть пользователей выразили свою гордость тем, что телеведущая смогла поделиться такими личными вещами и настолько подробно. Кроме того, были также и те, кто хотел поделиться своими историями и дать полезные советы о всяких мелочах. о которых здоровые люди редко задумываются."У меня был диагностирован рак молочной железы в октябре 2018 года. Я навсегда буду благодарна 3D маммографу за то, что он смог обнаружить мой рак. Врачи объяснили мне, что, если бы обследование проводилось на 2D аппарате, то моя агрессивная инвазивная протоковая карцинома еще года два-три спокойно росла во мне", – написала подписчица Али Мейер.Сама телеведущая благодарна всем тем, кто ее поддерживал в сложный период, а также СМИ, которые публиковали ее видео и смогли обратить внимание общественности к проблеме рака груди и необходимости постоянного обследования.