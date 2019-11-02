Глава турецкого МВД Сулейман Сойду заявил о намерении отправить на родину всех игиловцев (запрещено в РФ). В Турции не отель для ИГ (запрещено в РФ), заявил он.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о намерении отправить на родину всех игиловцев (запрещено в РФ). В Турции не отель для ИГ (запрещено в РФ), заявил он.Боевики, примкнувшие к террористам, действительно останутся в Турции на некоторое время, потом же отправятся по домам. И некоторые страны, лишившие таких боевиков гражданства (Англия, Голландия), поступили крайне безответственно, ведь что Анкара будет делать с чужим террористом.Правительство Турции неоднократно призывало европейские страны, выходцы из которых вступили в ИГИЛ (запрещено в РФ), а затем были арестованы, забрать своих граждан, передает "Интерфакс".