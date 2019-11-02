Процедура импичмента, сделка с Китаем, и ситуация в Сирии - по этим и другим темам громкие заявления сделал Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании он выступил перед своими сторонниками в штате Миссисипи.

Процедура импичмента, сделка с Китаем, и ситуация в Сирии — по этим и другим темам громкие заявления сделал Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании он выступил перед своими сторонниками в штате Миссисипи.Глава Белого дома посмеялся над скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским. С сарказмом спросил: "Неужели его противники думают, что президент Америки будет просить помощи на Украине?!"Что касается импичмента, которого так жаждут демократы, Трамп подчеркнул: они сами же и нападают на демократию. А все обвинения президента в коррупции лишь для того, чтобы скрыть собственные проступки, передает "Россия 24".Не удержался Трамп от похвалы в свой адрес. Уверил всех, что успешно налаживает отношения с Китаем, и торговая сделка вот-вот будет подписана. А перед отъездом в Миссисипи Трамп четко обозначил позицию Вашингтона по поводу Сирии: США интересует нефть, а вовсе не контроль границ арабской республики.