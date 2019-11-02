Украинские военные проводят стрельбы из зенитных ракетных комплексов в Херсонской области.

Украинские военные проводят стрельбы из зенитных ракетных комплексов в Херсонской области. Учения запланированы с 31 октября по 4 ноября​​​, пишет РИА Новости.Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.Площадь, затронутая маневрами, составляет более 6,3 тысяч квадратных километров в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.