Радоваться приближающему Новому году пока рано. Синоптики обещают, что осень еще вернется Во Владимир.
Радоваться приближающему Новому году пока рано. Синоптики обещают, что осень еще вернется Во Владимир.
В субботу потеплеет до 2 градусов тепла. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. По прогнозам синоптиков, атлантическое тепло смешается с местным воздухом, столбики термометров постепенно будут расти. К воскресенью, 3 ноября, днём ожидается +3…+5 °С.
В начале следующей недели температура ещё немного повысится, в очередной раз превысив норму на несколько градусов.
К Дню народного единства ожидается потепление. Днём около +5…+13 °С, даже ночью будет не прохладнее +4…+9 °С. Для начала ноября это очень тепло. Так что валенки и шубу можно пока отложить в сторону.