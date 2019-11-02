Радоваться приближающему Новому году пока рано. Синоптики обещают, что осень еще вернется Во Владимир.

Радоваться приближающему Новому году пока рано. Синоптики обещают, что осень еще вернется Во Владимир.В субботу потеплеет до 2 градусов тепла. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. По прогнозам синоптиков, атлантическое тепло смешается с местным воздухом, столбики термометров постепенно будут расти. К воскресенью, 3 ноября, днём ожидается +3…+5 °С.В начале следующей недели температура ещё немного повысится, в очередной раз превысив норму на несколько градусов.К Дню народного единства ожидается потепление. Днём около +5…+13 °С, даже ночью будет не прохладнее +4…+9 °С. Для начала ноября это очень тепло. Так что валенки и шубу можно пока отложить в сторону.