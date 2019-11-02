Народная милиция ЛНР сбила беспилотник с агитками у населенного пункта Голубовское, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник с агитками у населенного пункта Голубовское, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.Вероятнее всего беспилотник принадлежал украинским националистам, потому что в пропагандистских материалах содержались призывы объединиться против украинской власти, а в адрес президента Украины звучали угрозы.Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого 9 октября​​​. Украинские националисты в Золотом запротестовали. С людьми, называющими себя добровольцами, встретился президент Владимир Зеленский, возник спор, съемки которого попали в сеть. Киев заявил, что добровольцы не имеют права находится в зоне военной операции с оружием, поскольку не имеют отношения к украинской армии, передает РИА Новости.