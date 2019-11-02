Фотографии места происшествия появились в соцсетях

В Костромской области в Поназырёвском районе дикие волки загрызли собаку. Фотографии места, где это произошло, появились в соцсетях.Волки утащили домашнее животное в лес и съели там его, оставив на месте лишь собачью шкуру. По мнению охотоведов, на подобное волки способны только голодной зимой. Количество волков, обитающих недалеко от человека, пока не установлено.Власти Поназырёвского района собрали группу охотников, готовую приступить к отстрелу волков в любой момент. В этом году они уже застрелили трёх хищников.