Развитую сеть работорговцев раскрыли журналисты арабской службы Би-Би-Си. В результате журналистского расследования удалось установить, что раба можно купить через мобильное приложение. Рабы рассортированы не только по цене, возрасту и физическим параметрам, но и по оттенку кожи. Приложение по-прежнему доступно в Google Play и App Store.

Развитую сеть работорговцев раскрыли журналисты арабской службы Би-Би-Си. В результате журналистского расследования удалось установить, что раба можно купить через мобильное приложение. Рабы рассортированы не только по цене, возрасту и физическим параметрам, но и по оттенку кожи. Приложение по-прежнему доступно в Google Play и App Store. Нередко объявления о продаже размещались в популярных соцсетях: "Инстаграм" и "Фейсбук". Поиск велся по хештегу "#служанкинапродажу".У этих слуг нет практически никаких прав, они не могут покинуть страну, и их продают и перепродают любому, кто готов заплатить. Цены порой доходят до нескольких тысяч долларов. В основном речь идет о низкоквалифицированной рабочей силе: домашней прислуге и разнорабочих.Журналисты сумели поговорить с 57 пользователями этих приложений, посетили более десятка домов под видом покупателей. Продавцы единодушно советовали изъять паспорта у "покупки" и ограничивать ей доступ к телефону. Среди рабовладельцев попадались и сотрудники правоохранительных органов Кувейта. Самой младшей рабыне оказалось 16 лет, несмотря на то, что местное законодательство требует, чтобы домработницы были старше 21 года. Наименьшим спросом пользуются жительницы Индии, их кувейтские продавцы рабов считают самыми грязными.Этот рынок процветает не только в Кувейте. В Саудовской Аравии также обнаружили сотни женщин, которых продают и покупают на популярной торговой онлайн-платформе и через соцсети.После обнародования расследования правительство Кувейта заявляет, что находится в состоянии войны с подобными явлениями, а упомянутые в расследовании мобильные приложения будут "тщательно изучены". Facebook ввел запрет на хештег "#служанкинапродажу" ("خادمات للتنازل#"). А Google и Apple заявили, что они активно взаимодействуют с разработчиками, чтобы пресекать нелегальную активность на своих платформах. Спецпредставитель ООН по современным формам рабства Урмила Бхула призвала к ответу Google, Apple, Facebook и другие компании, причастные к работорговле.