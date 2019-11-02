Злоумышленники, заранее изучив системы безопасности автомобилей марки «Хонда», вскрывали замок водительской двери транспортного средства, проникали в салон, после чего скрывались на автомобиле...

«СО ОМВД России по району Строгино г. Москвы направлено в суд уголовное дело о хищениях транспортных средств на сумму свыше 4 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленники совместно с неустановленными соучастниками, заранее изучив системы безопасности автомобилей марки «Хонда», вскрывали замок водительской двери транспортного средства, проникали в салон, после чего скрывались на автомобиле с целью его дальнейшей перепродажи.Аналогичным образом участники организованной группы совершили 20 противоправных деяний, однако 12 из них не смогли довести до конца по независящим от них причинам. Сумма ущерба составила свыше 4 миллионов рублей.Следствием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 158 УК РФ.Сотрудниками ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое подозреваемых 23 и 24 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28