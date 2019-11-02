Злоумышленники, заранее изучив системы безопасности автомобилей марки «Хонда», вскрывали замок водительской двери транспортного средства, проникали в салон, после чего скрывались на автомобиле...
«СО ОМВД России по району Строгино г. Москвы направлено в суд уголовное дело о хищениях транспортных средств на сумму свыше 4 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Установлено, что злоумышленники совместно с неустановленными соучастниками, заранее изучив системы безопасности автомобилей марки «Хонда», вскрывали замок водительской двери транспортного средства, проникали в салон, после чего скрывались на автомобиле с целью его дальнейшей перепродажи.
Аналогичным образом участники организованной группы совершили 20 противоправных деяний, однако 12 из них не смогли довести до конца по независящим от них причинам. Сумма ущерба составила свыше 4 миллионов рублей.
Следствием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 158 УК РФ.
Сотрудниками ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое подозреваемых 23 и 24 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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