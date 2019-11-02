Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались с двумя мужчинами в квартире в центре столицы.

Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.Забили тревогу соседи – они вызвали полицию из-за непрекращающегося шума в квартире. Правоохранители, приехавшие на вызов, помимо подростков, обнаружили в "нехорошей" квартире двоих взрослых мужчин – 36 и 35 лет от роду.Следователи ищут родителей девочек и опрашивают соседей. Самих девочек отправили на медицинское освидетельствование, есть подозрение, что их склоняли к развратным действиям и употреблению наркотиков, сообщает Следком.1 ноября при пожаре на Большой Сухаревской пострадали три человека. Причиной пожара стало асоциальное поведение одного из жителей дома — он употреблял алкоголь и мог не погасить окурок.Еще в одной "нехорошей" квартире на Бакунинской улице три человека скончались от передозировки наркотиков. 28 октября хозяин квартиры устроил вечеринку, кто-то принес предположительно ЛСД. Одну девушку в критическом состоянии отвезли в больницу.