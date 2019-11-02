В Сургуте полицейские ищут того, кто оставил на морозе в лесу 28 кошек в запертых неутепленных клетках. Накануне в полицию позвонили местные жители, обнаружившие клетки у обочины дороги.

В Сургуте полицейские ищут того, кто оставил на морозе в лесу 28 кошек в запертых неутепленных клетках. Накануне в полицию позвонили местные жители, обнаружившие клетки у обочины дороги.Все животные выжили, рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономного округу — Югре. Сотрудница Управления МВД по Сургутскому району работала на месте происшествия и помогала пристраивать животных на передержку.По факту обнаружения животных начата проверка. Информация о возможном виновнике, поступившая от местных жителей, проверятся. Лицу, оставившего кошек в лесу, может грозить наказание по статье Уголовного кодекса РФ "Жестокое обращение с животными".Фотография клеток с котятами на снегу была опубликована накануне вечером в паблике сургутского общественного движения "Дай лапу" в соцсети "ВКонтакте". Нашедшая их на обочине жительница Сургута Елена Макогон рассказала РИА Новости, что ранее в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошек. По ее словам, в клетках были лотки, миски с водой и кормом.Всех котят, уточнила Макогон, разобрали на передержку местные жители. "Главное, что животные находятся в тепле", — говорит она.