Пятиклассник Дима Домахин через техническое творчество реализует и свои увлечения историей и дизайном.

Ребята из детского технопарка "Кванториум" знают, что техника - это не только модные гаджеты. Пятиклассник Дима Домахин через техническое творчество реализует и свои увлечения историей и дизайном."Посмотрите, какие красивые теремочки! Жаль, что их сносят, а не реставрируют. Это же наша история! В таком домике можно было разметить интересую туристическую гостиницу или клуб."Блоггер, краевед, дизайнер и робототехник. 11-летний Дима Домахин просто фонтанирует идеями. Он четвертый год занимается в детском технопарке Кванториум-33, где масса возможностей для самореализации. В итоге, одно увлечение тянет за собой другое.Дима Домахин, ученик пятого класса: "А что бы мне не посмотреть? Узнать - как эта улица основалась. Как она раньше называлась. Чтобы побольше узнать о своем городе родном... Этот город туристический, он красивый. Своим успенским собором, Дмитриевским, Покрова на на Нерли. Это красиво."Дима сам создал путеводитель по Владимиру, почерпнув сведения из книги, которую спас от сдачи в макулатуру. Налюбовавшись стариной, обратил внимания на такую прозаическую деталь как люки городских коммуникаций - грубые и скучные. Узнал, что люки могут быть произведением искусства, многое рассказать об истории. В группе промышленного дизайна он создал свой люк. С символом знаменитой стоянки доисторических охотников - Сунгирской лошадкой. И даже выиграл престижный всероссийский конкурс "Сказка-дизайн", в номинации "Туристические бренды".Дима Домахин, ученик пятого класса: "Например, идет по улице - и видит. Идет так, смотрит вниз, от скуки. И видит люк, написано, "Сунгирь". Миллион лет там назад, была стоянка древнего человека. Он вбивает это в Интернете и узнает новое."Дальше - больше. В лагере "Кванториума" по робототехнике мальчишки и девчонки собирают роботов. Которые могут преодолевать препятствия. А своими захватами - орудовать разными инструментами. И даже вооружаться.Володя Вяткин, товарищ Димы по "Кванториуму": "Это проходимая платформа с манипулятором и лебедкой. Манипулятор имеет три степени свободы. Также этот робот имеет шесть пар колес. // Он имеет лебедку, поэтому он может карабкаться по стенам и по лестницам."Дима решил, что сделает своего - только шагающего - робота-археолога. Который сможет исследовать глубокие старые колодцы, найденные в центре Владимира. Этот проект пока в работе.Дима Домахин, ученик пятого класса: "Может быть, там ведро осталось старое - не углядели жители. Или, например, браслет, какой-нибудь упал случайно. Или - кольца."А вот шлем, который сделали ребята из "Кванториума". Он должен передавать мысленные сигналы самым разным механизмам. Каким именно? - стал размышлять Дима. Например, доильному аппарату, медицинскому роботу или - клешням комического корабля, убирающего мусор с орбиты. Или будущему роботу-археологу.Дима Домахин, ученик пятого класса: "Например, профессор находится где-то далеко от места раскопок... Он просто берет, надевает шлем и связывается. Связь у него с роботом. Которым он управляет, и ищет артефакты."Сейчас в "Кванториуме" занимаются около четырехсот детей. Они меняются и каждые три месяца около трехсот новых ребят могут попасть в удивительный мир науки. Места - есть!Михаил Язынин, Александр Чунаев. "Вести"-Владимир"((Валентин Пономарев, руководитель детского технопарка "Кванториум-33"))((В основном, это места для старших детей. 7-8 класс и старше. И вот прямо сейчас набираем еще две группы на робототехнику.))Ваш сын или дочка хотят всё знать? Тогда - им прямая дорога сюда.Михаил Язынин, Александр Чунаев, "Вести"-Владимир"