В Белом доме прошло совещание, посвящённое расследованию в ОКБ

В Администрации Владимирской области 1 ноября прошло совещание, посвящённое вопросам закупки оборудования в Областную клиническую больницу, бывший гравврач которой находится под стражей.Напомним, департамент здравоохранения обнаружил серьёзные нарушения в работе ОКБ по закупке томографа, что послужило причиной возбуждения уголовного дела СледКомом. Бывший главный врач больницы . Следователи собираются изучить всю документацию в больнице, а также допросить всех причастных к её деятельности лиц.Губернатор области Владимир Сипягин хочет сделать систему госзакупок максимально «прозрачной» и предложил создать централизованную систему контрактных служб, способную контролировать закупки и ценообразование:«Нам необходимо рассмотреть возможность создания централизованной системы контрактных служб, чтобы более эффективно контролировать технологии закупки и систему ценообразования. Кроме того, требую проанализировать списки по закупкам дорогостоящего медицинского оборудования, чтобы прояснить систему коммерческих предложений и ценообразования».Кроме того, глава региона поручил изучить и попытаться перенять опыт других регионов в ведении госзакупок, надеясь на экономию средств.