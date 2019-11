Правительство Испании хочет помочь шведской экологической активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику и добраться из США в Мадрид, где в начале декабря стартует 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщила в Твиттере министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера.

Правительство Испании хочет помочь шведской экологической активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику и добраться из США в Мадрид, где в начале декабря стартует 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщила в "Твиттере" министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера."Дорогая Грета, было бы здорово видеть тебя здесь, в Мадриде, — пишет Рибера. — Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам поднять беспокоящие темы, открыть разум и активизировать действия". По словам испанского министра, в Мадриде с удовольствием помогли бы Тунберг и хотели бы связаться с ней, чтобы это организовать.Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR— Teresa Ribera /