К участию пригласили старшеклассников и студентов образовательных учреждений региона.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области состоялось межрегиональное профориентационное мероприятие «Полицейский – секреты профессии». К участию пригласили старшеклассников и студентов образовательных учреждений региона.С приветственным словом к собравшимся обратился начальник межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», после чего перед ребятами выступили сотрудники патрульно-постовой службы, продемонстрировав тактико-позиционные действия с применением автоматического огнестрельного оружия и освобождение «заложника». Выступление полицейских продолжили воспитанники военно-спортивного клуба «Вымпел-Мещера».Аплодисментами присутствующие встречали полицейских-кинологов, которые продемонстрировали навыки четвероногих напарников, их умение задерживать и обезвреживать преступников.Продолжилось мероприятие экскурсией по пункту полиции города Курлово, в ходе которой школьники прошли по некоторым служебным помещениям и познакомились с некоторыми особенностями работы сотрудников ряда служб.На базе школы сотрудники межмуниципального отдела провели для учащихся мастер-классы. Так эксперты-криминалисты продемонстрировали школьникам процесс снятия отпечатков пальцев с различных поверхностей, рассказали о проводимых исследованиях следов, оставляемых на месте происшествия. С большим интересом ребята наблюдали за демонстрацией сборки и разборки образцов пистолета Макарова и автомата Калашникова, слушали рассказ об их тактико-технических характеристиках. Под руководством полицейских школьники попытались самостоятельно разобрать и собрать оружие, а затем поупражнялись в стрельбе с использованием современного тренажера «СКАТТ». Особый интерес вызвали у ребят занятия по боевым приемам борьбы. Стражи порядка продемонстрировали школьникам ряд основных элементов упражнений, показали приемы задержания и сопровождения, защиту от ударов вооруженного или безоружного противника, освобождение от захватов. После чего ребята попробовали выполнить их самостоятельно.Одновременно с проведением данных мероприятий в актовом зале прошла встреча полицейских со студентами образовательных учреждений Владимирской области.Сотрудники полиции проинформировали присутствующих о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел. Рассказали об особенностях работы, о специфике службы в различных подразделениях, довели информацию о задачах, которые выполняют полицейские в своей повседневной деятельности. Также было подробно разъяснено, как проходит процесс отбора кандидатов на службу, оформления и стажировки. Были обозначены вопросы, связанные с социальными гарантиями для сотрудников органов внутренних дел, а также возможности получения бесплатного юридического образования, поступая в образовательные организации МВД России.После чего сотрудники полиции ответили на многочисленные вопросы студентов.Продолжилось мероприятие демонстрацией фильмов о Московском университете и Рязанском филиале МВД России имени В.Я. Кикотя, Нижегородской академии МВД России, Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова, с последующим выступлением представителей данных образовательных учреждений, Департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области, администрации Гусь-Хрустального района, управления образования, центра занятости населения.Завершилось масштабное мероприятие концертом, в рамках которого состоялось чествование ветеранов органов внутренних дел.