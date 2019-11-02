А в брак жители региона вступают всё позднее

Ко всемирному дню мужчин Владимирстат посчитал соотношение мужчин и женщин во Владимирской области к 2019 году. По данным ведомства, на 1000 мужчин в регионе приходится 1207 женщин.К началу 2019 года во Владимирской области проживало 619 тысяч мужчин, что на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. Женщин в области тоже убавилось – на 7,5 тысяч (746,6 тысяч). Жениться как мужчины, так и женщины рано не планируют. Если раньше свадьбу в основном играли с 18 до 24, то сейчас более популярны браки в 25-34 года.По стране меньше всего мужчин (45%) в Ярославской, Ивановской и Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге. Только на Чукотке мужчин больше, чем женщин.