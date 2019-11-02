в селе Лыково Юрьев-Польского района открыт арт-объект, победивший в конкурсе идей новых достопримечательностей России Культурный след. Лыковский шишак - это трехметровая стилистическая копия шлема князя Ярослава Всеволодовича

В селе Лыково Юрьев-Польского района открыли арт-объект, победивший в конкурсе идей новых достопримечательностей России.Внушительный стальной шлем два метра в диаметре и три метра высотой из латунных пазлов и мартеновской стали появился благодаря победе в конкурсе «Культурный след» 2019 года.Такой арт-объект будет напоминать жителям и гостям села об истории этого места. В 1216 году состоялось крупнейшее сражение домонгольской Руси - Липицкая битва, в которой сыновья Всеволода Большое Гнездо решали судьбу Владимирского великокняжеского престола.В 1808 году крестьянка нашла в поле княжеский шлем, принадлежавший Ярославу Всеволодовичу. Сейчас он находится в Оружейной палате. "Лыковский шышак" по задумке автора, краеведа Ивана Карцева, должен олицетворять историческую ценность и род великих русских князей.Придумал, как воплотить всю это многозначность, петербургский художник Константин Новиков, выигравший конкурс эскизов. Мемориал установили в центре села рядом с Покровским храмом, где уже вымощена плиткой площадка.