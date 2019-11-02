В Забайкальском крае совершено страшное преступление: трое подростков ворвались в частный дом, где избили 40-летнего мужчину, который впоследствии умер, и изнасиловали женщину.

В Забайкальском крае совершено страшное преступление: трое подростков ворвались в частный дом, где избили 40-летнего мужчину, который впоследствии умер, и изнасиловали женщину.Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, трагедия произошла 27 октября в одном из сел Кыринского района края.Преступниками оказались 15-летний и двое 16-летних подростков. Они были задержаны в тот же день по обвинению в насильственных действиях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Двух заключили под стражу, еще одного посадили под домашний арест. По данным правоохранительных органов, двое подростков ранее уже совершали преступления и привлекались к уголовной ответственности.Глава регионального следственного управления Юрий Русанов назначил доследственную проверку в отношении органов системы профилактики Кыринского района Забайкальского края.