Накануне зимы медики вновь напомнили об опасности молодежной моды на подвернутые брюки. В холодный сезон следование этой моде может стать причиной развития сосудистых заболеваний, а также привести к переохлаждению организма.

Накануне зимы медики вновь напомнили об опасности молодежной моды на подвернутые брюки. В холодный сезон следование этой моде может стать причиной развития сосудистых заболеваний, а также привести к переохлаждению организма."Это провоцирует простудные заболевания, организм переохлаждается", — цитирует ТАСС уролога Викторию Шадеркину. Медик также напомнила, что помимо холода свое отрицательное влияние на организм окажут влажность, снег и дождь. Эти факторы могут сказаться на голеностопном суставе и вызвать артроз.Гендиректор медцентра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также советует по-суворовски "держать ноги в тепле". Холод нарушает кровообращение в конечностях, нарушаются кровообращения в ногах и лимфоток, страдает иммунитет.Эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова считает, что каждый должен ориентироваться на собственные ощущения. Людям, чувствительным к холоду, следовать этой моде на "подвороты" не следует. Но даже если человек закален и говорит, что не мерзнет, ходить зимой с голыми щиколотками врачи все равно не рекомендуют.