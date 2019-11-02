Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике, однако отказался от беседы с журналистами. О том, что сейчас испытывает Петр Чернышев, рассказал проджект-менеджер Navka Show Егор Разумовский.

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике, однако отказался от беседы с журналистами. О том, что сейчас испытывает Петр Чернышев, рассказал проджект-менеджер Navka ShowЕгор Разумовский.На днях в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового шоу "Руслан и Людмила". Перед выступлением создатели проекта и фигуристы приняли участие в пресс-конференции. Петр Чернышев появился на публике только в конце, чтобы сделать совместные фотографии, после чего быстро ушел, проигнорировав вопросы журналистов о самочувствии жены.Состояние фигуриста прокомментировал проджект-менеджер "Навка шоу" Егор Разумовский. Он подтвердил, что супруг актрисы действительно переживает непростой период в жизни. Однако несмотря на проблемы в семье, Петр Чернышев продолжает работать."Петр отрабатывает все концерты на льду.Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Волноваться не надо никогда. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его", – цитирует Егора Разумовского .31 Окт 2019 в 9:10 PDTНапомним, накануне, 1 ноября, на официальном сайте, посвященном шоу Татьяны Навки, появилось сообщение о том, что все средства с показа постановки "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт" будут направлены в поддержку и других женщин, страдающих от онкологического заболевания.