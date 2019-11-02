Артист стал гостем Бориса Корчевникова в очередном выпуске программы Судьба человека на канале Россия-1. Константин Крюков сделала откровенное признание о причинах расставания с Евгенией Варшавской.

Артист стал гостем Бориса Корчевникова в очередном выпуске программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".Константин Крюков сделала откровенное признание о причинах расставания сЕвгенией Варшавской.Пара разбежалась, не смотря на общую дочь Юлию, рожденную в 2007 году. Актер рассказал, как познакомился с первой супругой."Женю я встретил в кафе. Просто вышел из института попить кофе. Там и начался наш роман. Мы многое вместе прошли. Я рано стал папой. Изменения шли долго. Они не произошли за один день", – поделился Константин Крюков. Молодая семья жила в квартире жены.Артист много работал, все время уезжая на разные съемки. С супругой он расстался, когда дочке был всего год. "Мы резко вдруг повзрослели, когда стали жить вместе. Вместе нам оказалось гораздо тяжелее, чем врозь. Со мной сложно жить", – отметил актер.7 Дек 2018 в 3:02 PSTПо его словам, в молодости он любил веселое времяпровождение. "Много гулял", – раскрыл причину развода с Варшавской . При этом он добавил, что его звездная мама Елена Бондарчук не пыталась сохранить его брак. Во многих вопросах она занимала сторону сына.Напомним, в одном из интервью раскрыл свои негативные стороны: "Во-первых, я зануда, и это факт, подтвержденный женой и друзьями. Во-вторых, я не могу с ходу принять решение: мне нужно все тщательно обдумать. Если сталкиваюсь с проблемой, то следую принципу – сначала надо переспать ночушку, а потом действовать либо обождать", – делился артист.