Звезда программы Давай поженимся! обожает экстремальные
приключения. Роза Сябитова признается, что всегда в поиске адреналина.
Звезда программы "Давай поженимся!" обожает экстремальные
приключения. Роза Сябитова признается, что всегда в поиске адреналина.
Минувшим летом Сябитова приняла участие в съемках трэвел-программы
"Мама Russia", которая была посвящена Челябинской области. В проекте нет постоянных ведущих, для каждого
выпуска подбирается новая пара звездных участников. В попутчики Розе Сябитовой
достался актер Петр Романов.
Телеведущая и артист провели пять дней вдали от цивилизации:
жили в палатках, готовили на открытом огне. Судя по анонсу выпуска, который Сябитова
опубликовала в личном "Инстаграм", звездам пришлось несладко.
Роза и Петр так и не нашли общий язык. Судя по нарезке
кадров, Сябитова и Романов ругались на протяжении всего путешествия. Напряжение
было настолько велико, что знаменитости беспрерывно матерились.
"Бросить женщину в лесу с костром и вообще без еды, без
всего… Да чтоб ты это…" – жаловалась
продрогшая и вымокшая после спуска на байдарках по реке
Между тем знаменитости все же смогли насладиться красотой местных природных достопримечательностей. и Петр Романов побывали на Аракульском
Шихане, сплавлялись по реке Ай, отдохнули на озере Тургояк, попробовали себя в
оружейном мастерстве в Златоусте. Увидеть экстремальный отдых звезды ток-шоу "Давай
поженимся!" поклонники смогут на телеканале ТВ-3 в
ближайшую субботу, 2 ноября, в 11:45.