Звезда программы Давай поженимся! обожает экстремальные приключения. Роза Сябитова признается, что всегда в поиске адреналина.

Звезда программы "Давай поженимся!" обожает экстремальныеприключения. Роза Сябитова признается, что всегда в поиске адреналина.Минувшим летом Сябитова приняла участие в съемках трэвел-программы"Мама Russia", которая была посвящена Челябинской области. В проекте нет постоянных ведущих, для каждоговыпуска подбирается новая пара звездных участников. В попутчики Розе Сябитовойдостался актер Петр Романов.Телеведущая и артист провели пять дней вдали от цивилизации:жили в палатках, готовили на открытом огне. Судя по анонсу выпуска, который Сябитоваопубликовала в личном "Инстаграм", звездам пришлось несладко.Роза и Петр так и не нашли общий язык. Судя по нарезкекадров, Сябитова и Романов ругались на протяжении всего путешествия. Напряжениебыло настолько велико, что знаменитости беспрерывно матерились."Бросить женщину в лесу с костром и вообще без еды, безвсего… Да чтоб ты это…" – жаловаласьпродрогшая и вымокшая после спуска на байдарках по рекеМежду тем знаменитости все же смогли насладиться красотой местных природных достопримечательностей. и Петр Романов побывали на АракульскомШихане, сплавлялись по реке Ай, отдохнули на озере Тургояк, попробовали себя воружейном мастерстве в Златоусте. Увидеть экстремальный отдых звезды ток-шоу "Давайпоженимся!" поклонники смогут на телеканале ТВ-3 вближайшую субботу, 2 ноября, в 11:45.