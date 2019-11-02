В Казани выписаны из больницы трое детей, госпитализированных накануне с пищевым отравлением после обеда в одном из отелей города. Накануне в медучреждения обратился 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет с жалобами на боли в животе и рвоту.

В Казани выписаны из больницы трое детей, госпитализированных накануне с пищевым отравлением после обеда в одном из отелей города. Накануне в медучреждения обратился 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет с жалобами на боли в животе и рвоту.Шестеро детей были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, троих из них госпитализировали в стационар. По сообщению Минздрава Татарстана, состояние детей после выписки врачи оценивают как удовлетворительное.Дети 30-31 октября приехали в Казань из различных регионов для участия в футбольном турнире и разместились в отеле "Кристалл". У госпитализированных детей был выявлен норовирус.Ресторан отеля временно закрыт из-за нарушений санитарных норм, передает "Интерфакс". По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").