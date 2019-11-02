Пенсионерка из Владивостока была госпитализирована после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках.

Пенсионерка из Владивостока была госпитализирована после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках.Предмет 61-летняя женщина подобрала на улице 50 лет ВЛКСМ. Раздался хлопок, в результате пострадавшая получила травму руки.Очевидцы утверждают, что потерпевшая работала дворником и вечером убирала территорию возле школы.На место выехали кинологи с собаками. Проводится проверка инцидента, передает РИА Новости