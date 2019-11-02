Юная ученица Тутберидзе Алена Косторная обогнала свою соперницу Алину Загитову на Гран-При во Франции. Таким образом девушка сделала себе запас перед произвольной программой.

Юная ученица Тутберидзе Алена Косторная обогнала свою соперницу Алину Загитову на Гран-При во Франции. Таким образом девушка сделала себе запас перед произвольной программой.В пятницу, 1 ноября, в Гренобле прошел третий этап Гран-при по фигурному катанию. От России во всех турнирах были представлены Алена Косторная, Александра Трусова, Алина Загитова и Мария Щербакова. Если Александра и Мария уже показали себя на предыдущих этапах, то сейчас судьи ждали, чем удивят их Алена и Алина.Стоит отметить, что у Косторной нет четверных прыжков в арсенале, как у ее конкуренток. Да и у Загитовой, программа выглядит несколько скромнее на общем фоне ее сокомандниц.Изначально, у юной ученицы Тутберидзе возникли проблемы – у нее никак не получалось сделать чисто тройной аксель, а в своем контенте она заявила аж три таких прыжка. Стоит отметить, что это один из сложнейших элементов в фигурном катании. Впрочем, девушке это удалось после общения с тренерами в сам день проката, "Комсомольская правда".1 Ноя 2019 в 8:56 PDTТаким образом, она обогнала свою соперницу.Алина получила от судей за свой прокат 74,24 балла. Ей поставили минус 1 балл. Стоит ли говорить, что тренера были удивлены такому? Они никак не ожидали от олимпийской чемпионки подобного. Таким образом, Загитова занимает сейчас вторую строчку после Косторной.