Конфликт между двумя мужчинами около ТЦ Кантемировский в Москве закончился стрельбой, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Конфликт между двумя мужчинами около ТЦ "Кантемировский" в Москве закончился стрельбой, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Инцидент произошел около пяти вечера. Оппоненты выясняли отношения, в ходе спора один из них вытащил предположительно травматический пистолет и несколько раз выстрелил.Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок – в полицию, передает ТАСС.