Долореш Авейру, являющаяся матерью форварда итальянского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, заявила, что ее сын заслуживает большего количества Золотых мячей за свою игру. Однако футбольная мафия, по ее словам, всячески препятствует этому.

Долореш Авейру, являющаяся матерью форварда итальянского "Ювентуса" и сборной Потугалии Криштиану Роналду, заявила, что ее сын заслуживает большего количества "Золотых мячей" за свою игру. Однако "футбольная мафия", по ее словам, всячески препятствует этому.Свое заявление она сделала на церемонии празднования 106-летия португальского клуба "Униао Мадейра". "Если бы Криштиану был испанцем или англичанином, с ним бы так не поступили. Но поскольку он португалец, с ним обходятся несправедливо", – приводит слова Авейру испанское издание AS."Но есть футбольная мафия. Это точное слово, которое описывает действительность. Если вы посмотрите на то, что происходит, вы убедитесь в существовании мафии", – добавила мать футболиста.Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Этот приз, который вручается лучшему футболисту года в мире, был учрежден журналом France Football.