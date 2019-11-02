Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки и советницы мэра украинского Херсона Екатерины Гандзюк, пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к акции Год без Кати. Она пройдет в день смерти Кати — 4 ноября.

Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки и советницы мэра украинского Херсона Екатерины Гандзюк, пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати". Она пройдет в день смерти Кати — 4 ноября.На своей странице в Facebook он написал, что будет ждать Зеленского в Киеве возле офиса главы государства, акция начнется в 19 часов (20 по Москве)."Почтите с нами светлую память Кати, покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", — призвал Виктор Гандзюк.Екатерина Гандзюк скончалась в киевской больнице в 2018 году через несколько месяцев после того, как ее облили кислотой. Следствие уже установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Главными подозреваемыми в преступлении являются председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и помощник депутата облсовета Алексей Левин.