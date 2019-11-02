Прошедшая неделя стала крайне неудачной для Украины. Действующий президент Владимир Зеленский совершил ряд серьезных ошибок.

Прошедшая неделя стала крайне неудачной для Украины. Действующий президент Владимир Зеленский совершил ряд серьезных ошибок.Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что за последние семь дней Украина столкнулась с "серьезными провалами во внешней политике". По мнению парламентария, Владимиру Зеленскому следовало сделать больше агрессивных выпадов в сторону России.Украинский политик напомнил, что в минувшую среду, 30 октября, Дания одобрила строительство участка газопровода "Северный поток" в своих водах. Таким образом, было устранено последнее препятствие для осуществления проекта, предполагающего транзит российского газа в Европу в обход Украины.В то же время Киев так и не заключил с Москвой соглашения о поставке газа. Срок действия контракта на транзит в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Отказ подписать соглашение может привести к серьезным убыткам – по прогнозам экспертов, ежегодно страна будет терять около 3 миллиардов долларов.29 Окт 2019 в 2:46 PDTКроме того, Алексей Гончаренко остался недоволен тем, что не предпринимает никаких действий для улучшения отношений с президентами Чехии и Венгрии. По его словам, лидеры последних двух стран явно поддерживают Россию, передает