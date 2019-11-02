Футболист питерского Зенита Александр Кокорин, который прошлой зимой был осужден вместе с Павлом Мамаевым и еще двумя подельниками за хулиганство и почти год провел за решеткой, тренируется и набрал хорошую форму. Об этом сказал тренер Зенита-2 Владислав Радимов.

Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который прошлой зимой был осужден вместе с Павлом Мамаевым и еще двумя подельниками за хулиганство и почти год провел за решеткой, тренируется и набрал хорошую форму. Об этом сказал тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.По словам экс-футболиста сборной России и "Зенита", который теперь работает со второй командой клуба из Санкт-Петербурга, Кокорин его приятно удивил: "Он в идеальной физической форме! Никакого лишнего веса, наоборот, похудел".По словам Радимова, он не сомневается, что "зимой "Зенит" ждет шикарное усиление" в лице Кокорина: "Я смотрел в Удельной двусторонку [двустороннюю игру двух составов команды], когда в чемпионате был перерыв на матчи сборной. Кокора приятно удивил. Играл здорово"."Саша и в "Зенит-2" заглядывает, — цитирует Радимова издание "Спорт-экспресс". – К Сергею Колесникову, массажисту, который раньше работал в первой команде и сборной России. К нему по старой памяти и Юра Жирков ходит. От базы "Зенита" до нашей — метров сто пятьдесят, не больше".