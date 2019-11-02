Местные жители Судогодского района организовали сбор подписей против строительства платной дороги Москва-Казань.

Сегодня в деревне Гридино Вяткинского поселения местные жители организовали сбор подписей против строительства платной дороги рядом с населенными пунктами.Противники трассы заявляют , что трасса может уничтожить экологию. По сообщению "vladimirnews.ru" на собрании люди предложили отправить обращение к губернатору Владимирской области и руководству компании "Автодор", в котором выразят свое несогласие с предложенным маршрутом.Жители уже обращались в департамент дорожного хозяйства администрации Владимирской области, но ожидаемого ответа так и не получили. Напомним, по планам Автодора, дорога пройдет по заповедной пойме реки Клязьмы в районе Радужного, по землям Собинского, Судогодского районов.(Фото:"vladimirnews.ru")