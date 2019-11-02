Перед этим она сбила пешехода

В Коврове, вечером, 1 ноября женщина на внедорожнике сбила пешехода, а затем врезалась в остановку общественного транспорта, на которой находились люди, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, водитель «Лэнд Ровер» из-за сложных погодных условий не справилась с управлением, выполняя манёвр на перекрёстке, в результате чего сбила пешехода, идущего по «зебре». «Скорая» оказала ему помощь на месте. Люди, стоящие на остановке, успели разбежаться в сторону так, что женщина врезалась в металлическую конструкцию. Никто из них не пострадал.ГИБДД займётся выяснением обстоятельств происшествия.