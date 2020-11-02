За прошедший день никто не умер.

За сутки в регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 100 владимирцам, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Отмечается, что за прошедший день погибших от коронавируса не зарегистрировано.За период первой и второй волн пандемии в области вирус выявили у 9810 человек. Из них 267 умерло от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровели ещё 77 жителей региона. Всего за период пандемии поправились 7050 жителей.Добавим, что за сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19.