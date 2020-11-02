Следующее слушание дела назначили на 11 ноября.

Сегодня состоялось слушание по делу бывшего главврача БСП во Владимире Евгения Яскина. По итогам заседания суд продлил меру пресечения (домашний арест) на шесть месяцев – до 21 апреля 2021 года. Следующее слушание дела назначили на 11 ноября.Напомним, он обвиняется в получении в особо крупном размере. По версии следствия, при проведении электронных торгов на поставку медицинского оборудования, в качестве вознаграждения за содействие, Яскин получил от представителя неназванных коммерческих структур один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей.