По итогам 9 месяцев 2020 года число агентов «Согласия» в розничном страховании составило 7,9 тыс. человек – в 1,4 раза больше, чем годом ранее.
По итогам 9 месяцев 2020 года число агентов «Согласия» в розничном страховании составило 7,9 тыс. человек – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Поступления через розничный агентский канал выросли на 30% до 5,2 млрд руб.
Треть агентов работает в столичном регионе, их число увеличилось на 24%. На 56% выросло число агентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 370 человек). Свыше 280 агентов работают в Прикамском филиале (+94% по сравнению с 9 месяцами 2019 года), столько же – в филиале в Удмуртской Республике (+42%).
Наибольшим (в 3 раза) был рост числа агентов в Саратовской области – до 140 человек. По 90 агентов сотрудничают с филиалами в Тверской и Белгородской областях – в каждом регионе в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Вдвое выросло число агентов в Пермском крае, республиках Татарстан и Башкортостан (более 280, 210 и 120 соответственно).
В столичном регионе компания получила 38% от всей премии через розничный агентский канал, прирост составил 15%. На 34% или до 228,7 млн руб. увеличились поступления в Удмуртской Республике, на 22% до 147,5 млн руб. – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на 63% до 135,5 млн руб. – в Тульской области. В Алтайском крае агенты заключили договоры с общей премией 126,8 млн руб. (+17%), в Красноярском крае – 122 млн руб. (+10%), в Саратовской области – 114,9 млн руб. (в 3,6 раза больше, чем годом ранее), в Новосибирской области – 113 млн руб. (+22%).
Самыми быстрыми темпами премия через розничный агентский канал росла в Республике Башкортостан – в 12,7 раза до 76,5 млн руб.
«За 9 месяцев 2020 года число агентов «Согласия» в розничном страховании выросло на 2,2 тысячи человек. Все они прошли обучение и начали работать с нашими клиентами. Агенты выбирают «Согласие» за комиссионный доход выше среднего по рынку, который начисляется один раз в две недели, и возможность сотрудничать с компанией в оперативном режиме благодаря онлайн-сервисам. В этом году самый успешный агент компании получил доход на сумму 3 млн руб.», – комментирует директор по розничным продажам страховой компании «Согласие» Руслан Сатюков.
Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 мес. 2020 года премия «Согласия» составила 25,5 млрд руб., выплаты – 12,6 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».
Пресс-служба страховой компании «Согласие»
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