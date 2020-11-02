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<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2020-chislo-agentov-soglasiya-v-roznichnom-straxovanii-vyroslo-v-14-raza.html" target="_blank">Число агентов «Согласия» в розничном страховании выросло в 1,4 раза</a> - По итогам 9 месяцев 2020 года число агентов «Согласия» в розничном страховании составило 7,9 тыс. человек – в 1,4 раза больше, чем годом ранее.