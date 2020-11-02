"Смотрим" сейчас, "смотрим" всей страной. Сегодня ВГТРК запустила собственную цифровую медиаплатформу "Смотрим". Онлайн-сервис объединил контент всех входящих в холдинг СМИ.

"Смотрим" сейчас, "смотрим" всей страной. Сегодня ВГТРК запустила собственную цифровую медиаплатформу "Смотрим". Онлайн-сервис объединил контент всех входящих в холдинг СМИ.Зрителям "Смотрим" доступен в виде мобильных предложений или сайта. Платформа включает в себя онлайн-кинотеатр, цифровой приёмник для телевизионного и радиоэфира, а также информационный портал. Для полного доступа достаточно бесплатной регистрации. "Смотрим"- это целый спектр. Здесь исторические драмы и политические ток-шоу, репортажи со всего мира и музыкальные радиопрограммы. Благодаря сервису пользователи смогут, не переключаясь между различными приложениями и сайтами, узнать последние новости, послушать аналитику или оценить новый сериал. А раздел "Вести"- это круглосуточный информационный портал с новостями и эксклюзивными видео от корреспондентов ВГТРК.